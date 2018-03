Equipe de France : "Umtiti et Varane forment la meilleure charnière possible, mais..."

Y A PAS PENO !

A eux deux, ils auront probablement la lourde tâche de préserver Hugo Lloris de prendre des buts en Coupe du monde, qui démarre pour les Bleus le 16 juin, face à l'Australie. Samuel Umtiti et Raphaël Varane seront-ils les titulaires de la défense centrale en Russie ? Pour Didier Roustan, il s'agit en tout cas de "la charnière la plus complémentaire possible" pour l'équipe de France. "Raphaël Varane est un libéro à l'ancienne alors que Samuel Umtiti amène la force", estime Didier Roustan dans Y'a Pas Péno, lundi, malgré une prestation mitigée lors de la défaite contre la Colombie (2-3), vendredi.

"En Allemagne, Hummels et Boateng font des erreurs aussi". Un avis corroboré par l'invité Jean-Charles Sabattier, journaliste à BeIN Sports et spécialiste du football allemand : "Il est temps qu'ils prennent vraiment confiance, il faut arrêter de leur mettre de la pression tout le temps. En Allemagne, Mats Hummels et Jerome Boateng font aussi des erreurs et pourtant, il ont la confiance maximale. Quand on voit la performance cette saison d'Umtiti dans la défense centrale de Barcelone, tout le monde est d'accord pour dire que Gérard Piqué a de la chance de l'avoir. Ces deux-là ont quand même largement le potentiel."

Une charnière friable mentalement ? Mais si les blessures et la méforme de Laurent Koscielny privent le duo d'une véritable concurrence, la solidité de cette charnière n'est pas pour autant à toute épreuve. Alignés cinq fois sous le maillot tricolore depuis l'Euro 2016, le défenseur du Real Madrid et celui du Barça ont encaissé en moyenne 1,6 but par match, davantage que lors de matches avec le défenseur d'Arsenal pour partenaire en défense.

"Pour Varane, il y a cette histoire de but qu'il prend contre l'Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2014, où il est un petit peu tendre. C'est quelque chose que tu traînes comme un boulet. Dans l'inconscient des gens, ce but-là reste comme une épée de Damoclès", prévient Didier Roustan. La défense des Bleus pliera-t-elle encore dans un match crucial ? Réponse dans trois mois.