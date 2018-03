Équipe de France : "On n’en sait pas plus", estime Raymond Domenech

L'AVIS DE

L’équipe de France ne s’est pas complètement rassurée. Les Bleus ont certes battu la Russie (3-1) mardi soir, quatre jours après la défaite contre la Colombie (3-2), mais leur prestation collective n’a (toujours) pas convaincu. Notre consultant Raymond Domenech déplore que de nombreux doutes ne soient toujours pas levés, à moins de trois mois du début du Mondial.

"On n’en sait pas plus. Didier Deschamps a son équipe, à part un ou deux changements en fonction du système. Mais pour le reste, c’est toujours la même chose", estime l’ancien sélectionneur au lendemain du match contre la Russie.

Les "incertitudes" Martial, Rabiot et Dembélé. Raymond Domenech juge que ces deux rencontres n’ont pas permis à Didier Deschamps de trancher définitivement pour la liste des 23 joueurs convoqués pour le Mondial, qu’il annoncera le 15 mai prochain.

"Ces deux matches ont-ils enlevé des doutes ? Non. Les incertitudes étaient Martial, Dembélé, Rabiot et les latéraux. Ces incertitudes sont toujours là, et seront réglées au dernier moment en fonction des états de forme des uns et des autres", juge l’ancien sélectionner. "Les 18 autres, on les a. Tout le monde sait que Griezmann, Kanté, Pogba, Mbappé, Varane etc… seront dans la liste."

"Un doute sur le 4-3-3". Raymond Domenech se montre également circonspect sur le schéma tactique qu’utilisera Didier Deschamps lors du Mondial. En 4-4-2 ou en 4-3-3, la question n’est toujours pas tranchée, selon notre consultant.

"La base pour faire sa liste, c’est comment j’ai envie de jouer, et comment je l’organise avec mes meilleurs joueurs. Il y a deux éléments : un, Antoine Griezmann évoluera dans l’axe, en 9 ou en 10. Deux, Paul Pogba est moins à l’aise dans un système à deux milieux. Le 4-3-3 est presque une obligation pour le libérer. Si Deschamps adopte ce système, Giroud sera-t-il avant centre avec Griezmann et Mbappé sur les côtés ? Ça laisse un doute sur ce système."