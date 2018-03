EN DIRECT - Suivez à 17h l'émission spéciale de "Y a pas péno !" à Nantes

EN DIRECT

Thomas Thouroude et toute la bande de Y a pas péno ! vous donnent rendez-vous à Nantes. Vendredi, le premier jeu radio consacré au football, avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, se déroulera en direct et en public au Café du Commerce de Nantes, à partir de 17h.

Maxime Bossis invité. A cette occasion, Maxime Bossis, ancien international français qui a fait les beaux jours du FC Nantes, sera l'invité de Thomas Thouroude. Entouré de l'ultra Julien Cazarre, la légende Didier Roustan et Anissa Haddadi, il se prêtera au jeu de Y a pas péno ! avec les auditeurs d'Europe 1.

Une émission à suivre sur Europe 1, Europe1.fr et sur les réseaux sociaux avec #YPP.