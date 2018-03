EN DIRECT - Football : suivez le match amical entre la Russie et la France

Didier Deschamps a décidé de se passer au coup d’envoi de ses deux habituels titulaires en attaque, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Kylian Mbappé occupera le poste d’avant-centre, avec Anthony Martial à sa gauche et Ousmane Dembélé à sa droite, pour un trio très jeune et plein de promesses.