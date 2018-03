Didier Roustan : "Ces matches amicaux, ça ne veut rien dire"

L'AVIS DE

Les rencontres amicales de l'équipe de France, ce n'est pas la tasse de thé de Didier Roustan. Les Bleus affrontent la Colombie, vendredi soir au Stade de France, et la Russie, mardi à Saint-Pétersbourg. "C'est mon métier, je serai obligé" de regarder ces deux matches, "mais si j'avais le choix, je ne regarde ni l'un, ni l'autre parce que je m'en fous complètement. Ça n'a aucun intérêt !", a confié le journaliste dans Y a pas péno ! sur Europe 1, avant d'ajouter : "Ces matches amicaux, ça ne veut rien dire."

La Colombie pour préparer le Pérou. Mais cette rencontre pourra servir à Didier Deschamps et son staff en prévision de la Coupe du monde, car l'équipe de France affrontera une autre nation sud-américaine lors de la phase de poules, le Pérou : "On a coutume de dire, et c'est vrai, que les Sud-Américains jouent d'une certaine manière. Mais suivant les pays, il y a quand même des variantes.", estime Didier Roustan.

"Quelques bons joueurs" dans l'équipe de Colombie. Pour ce qui est de la Colombie, Didier Roustan reconnaît qu'il "y a quelques bon joueurs" au sein de cette formation "difficile à jouer", mais il ne les voit toutefois "pas aller très, très loin" lors du Mondial en Russie.