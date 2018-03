Coupe Davis : Noah se passe de Gasquet pour le quart de finale

Yannick Noah a choisi de se passer de Richard Gasquet, revenu récemment de blessure, pour le quart de finale de Coupe Davis face à l'Italie qui aura lieu du 6 au 8 avril à Gênes.

Déjà confronté aux blessures de Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, Noah a retenu Lucas Pouille (10e mondial), Adrian Mannarino (22e), Jérémy Chardy (90e), Pierre-Hugues Herbert (81e) et Nicolas Mahut (101e) pour aller défier Fabio Fognini et sa bande sur terre battue.

"Il ressent encore des douleurs". "Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils étant blessés, Richard (Gasquet) étant blessé, le choix était quand même plus simple derrière", a expliqué Noah. "Il y a avait une possibilité" pour Gasquet, a précisé Noah, "s'il avait pu se servir des 10-15 jours entre son dernier match et la rencontre pour s'entraîner dur", mais "là, il ressent encore des douleurs".

Blessé au dos. Touché au dos durant l'hiver, le Biterrois avait effectué son retour la semaine dernière à Miami mais s'était incliné d'entrée face à son compatriote Chardy, dernier rescapé tricolore en Floride. "Jérémy joue bien en ce moment et Lucas est dans le sud de la France depuis une semaine et joue sur terre battue. Pierre-Hugues a fait quelques bons matches en simple. Nico doit se rendre dans le Sud aujourd'hui (mardi) ou demain (mercredi) pour s'acclimater", a ajouté le capitaine des tenants du titre pour expliquer ses choix. "Quant à Adrian Mannarino, il est deuxième Français au classement ATP. Il est régulier", a-t-il précisé.

Les "néo-Mousquetaires" pas au complet. Une équipe de France sans aucun des quatre Français surnommés les "néo-Mousquetaires", à savoir Tsonga, Monfils, Gasquet et Gilles Simon, c'est rarissime. La dernière fois que les Bleus ont joué sans eux c'était aussi en quart de finale, et sur terre battue, l'an passé à Rouen face à la Grande-Bretagne (4-1). En cas de victoire, la France retrouverait le vainqueur du duel Espagne-Allemagne lors des demi-finales, du 14 au 16 septembre.

Premier match pour Nadal en Coupe Davis depuis 2016. Pour ce match disputé sur terre battue à Valence, le capitaine espagnol Sergi Bruguera a convoqué Rafael Nadal, susceptible de jouer son premier match de Coupe Davis depuis septembre 2016. Le Majorquin de 31 ans, qui récupérera lundi prochain sa place de N.1 mondial, n'est plus apparu en compétition depuis sa blessure musculaire à la jambe droite subie en quart de finale de l'Open d'Australie en janvier. Face à l'Allemagne, il sera accompagné de Pablo Carreno, Roberto Bautista, David Ferrer et Feliciano Lopez.