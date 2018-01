Ligue 1 : Sneijder quitte déjà Nice pour le Qatar

L'histoire entre Wesley Sneijder et Nice a tourné court. Le milieu de terrain néerlandais, arrivé en grande pompe à Nice il y a seulement cinq mois, a quitté vendredi l'OGCN pour le club qatari d'Al Gharafa. "Nous sommes ravis d'annoncer que Wesley Sneijder va rejoindre Al Gharafa", a lancé sur Twitter le club de première division qatarie. Très peu utilisé par l'entraîneur Lucien Favre, le finaliste du Mondial 2010 n'aura jamais réussi à s'imposer au sein du club azuréen.

Une seule passe décisive. Sneijder, 33 ans, était arrivé à Nice au dernier mercato en provenance de Galatasaray (Turquie), mais aura accumulé de nombreux pépins physiques qui l'ont empêché de tenir son rang plus de huit matches, bien que les Aiglons l'aient recruté en été pour qu'il en devienne "le patron", selon les mots du président Jean-Pierre Rivière.

L'ex-joueur de l'Inter Milan, de l'Ajax Amsterdam, du Real Madrid, vice-champion du monde en sélection nationale, avait débarqué sur la côte méditerranéenne hors de forme début août, et n'avait jamais vraiment pu retrouver le rythme, avant de se blesser à la cuisse en novembre. Il n'aura délivré qu'une seule passe décisive, et marqué aucun but lors de son court passage en France.

Breaking : We are delighted to announce that @sneijder101010 will join Al Gharafa Sports Club. pic.twitter.com/7DV4nIRmZi — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 5 janvier 2018

Une retraite dorée. Sneijder rejoint au Qatar un club de milieu de tableau (7e sur 12), et deviendra l'une des têtes d'affiches de ce championnat aux côtés de l'Espagnol Xavi, ex-Barcelonais qui évolue pour la formation d'Al Sadd. Une retraite dorée pour un joueur au talent fou.