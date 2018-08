Championnats d'Europe d'athlétisme : les cinq stars françaises à suivre

Depuis que les Championnats d'Europe d'athlétisme se disputent sur un rythme biennal, la France a pris l'habitude d'y briller : 18 médailles en 2010, 14 en 2012, 23 en 2014 et encore 10 en 2016. L'objectif est au moins aussi élevé cette année, alors que les "Europe" sont LE grand rendez-vous estival, en l'absence de Jeux olympiques.

Si trois des héros habituels de l'athlétisme français, Christophe Lemaitre (en bronze sur 200 m aux JO de Rio en 2016), Yohann Diniz, champion du monde du 50 km marche l'an dernier à Londres, et Mélina Robert-Michon (médaillée à Rio et à Londres au marteau), sont absents (pour cause de blessure pour les deux premiers et de maternité pour la dernière), la délégation tricolore aura tout de même fière allure, avec notamment cinq cartes maîtresses. Europe 1.fr vous les (re)présente, avec l'avis de notre expert athlétisme, Jean-Claude Perrin.

Kevin Mayer, décathlon

Depuis les JO de Rio où il s'est révélé au grand public en finissant sur les talons de l'Américain Ashton Eaton, Kevin Mayer a gagné les Championnats d'Europe en salle et les Championnats du monde en plein air et en salle. Il lui reste les "Europe" en plein air pour compléter ce magnifique Grand chelem. Et on voit mal qui pourrait venir lui contester ce titre.

L'avis de Jean-Claude Perrin : "Il est l'un des rares athlètes dans ces Championnats à prétendre au titre et au record du monde (détenu actuellement par Ashton Eaton avec 9.045 points; le record personnel de Mayer est de 8.834 points, ndlr). Il faut avoir fait du décathlon pour se rendre compte du poids des différentes épreuves dans les deux journées. Et nous avons tous en tête la terreur qu'il nous a inspirée avec son saut réussi au troisième essai seulement lors du concours de la perche, l'année dernière, aux Championnats du monde, à Londres. Nous savons que la perche est l'un de ses points forts ((il a déjà franchi 5,40 m) mais, pour l'avoir pratiquée, c'est la discipline à très haut risque par excellence."

Mardi : première journée dès 9h30; mercredi : deuxième journée dès 9h35

Mahiedine Mekhissi, 3.000 m steeple et 5.000 m

Le roi européen du 3.000 m steeple depuis près de dix ans. Sacré champion d'Europe en 2010, 2012 et 2016 (il fut disqualifié en 2014 après avoir enlevé son maillot dans la dernière ligne droite), Mahiedine Mekhissi répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Mais le triple médaillé olympique, qui présente cette saison son moins bon chrono annuel sur 3.000 m steeple depuis 2006 (8'16"97, ce qui en fait quand même le meilleur performeur européen de l'année), part un peu dans l'inconnu, alors qu'il se lance dans un défi inédit pour lui à Berlin : un doublé 3.000 m steeple-5.000 m.

L'avis de Jean-Claude Perrin : "C'est un doublé à haut risque. Cette saison, il n'a pas réalisé de grande performance mais, en raison du niveau (relativement faible au niveau européen, ndlr) et de sa forte expérience, il a la possibilité de compenser cette faiblesse chronométrique."

Mardi : qualifications du 3.000 m steeple dès 11h40; jeudi : finale du 3.000 m steeple à 21h20; samedi : finale du 5.000 m à 20h55

Jimmy Vicaut, 100 m

En l'absence de Christophe Lemaitre, double champion d'Europe en 2010 et 2012, Jimmy Vicaut va-t-il reprendre le flambeau sur la ligne droite ? Depuis son record continental au Stade de France, en juillet 2015 (9"86), le natif de Bondy n'a pas encore réussi à confirmer en grands championnats, se contentant d'une médaille de bronze sur le 100 m des "Europe" 2016 (Il a terminé 7ème aux Mondiaux l'an passé). Il a réussi la meilleure performance européenne de la saison (9"91), ex-aequo avec le Britannique Zharnel Hughes.

L'avis de Jean-Claude Perrin : "C'est assurément un prétendant au podium mais, pour la première place, l'Anglais Zharnel Hughes est dans le même centième que lui (9"91 tous les deux cette saison), on va donc suivre ça attentivement. Je n'ai pas d'inquiétude pour Jimmy, en raison de la qualité de ses derniers entraînements. C'est un garçon non pas fragile mais d'une telle puissance que, très souvent, ses muscles n'ont pas la solidité pour compenser… J'espère qu'il va remporter enfin son premier grand titre."

Mardi : demi-finales à 19h30, finale à 21h50

Pierre-Ambroise Bosse, 800 m

Le héros des Mondiaux, ce fut lui. Champion du monde du 800 m, dont il remporta la finale de main de maître au terme d'un dernier tour exceptionnel, Pierre-Ambroise Bosse avait dû mettre fin à sa saison prématurément après l'incident qui l'opposa à la sortie d'un casino, en Gironde. Victime de plusieurs fractures au visage, "PAB" a vu sa préparation hivernale forcément un peu perturbée. Mais, le 20 juillet dernier, à Monaco, il a prouvé en 1'44"20 (soit un meilleur chrono que lors de son titre mondial) qu'il faudrait encore compter avec lui. Il s'agit de la deuxième meilleure performance européenne de la saison derrière celle de l'Espagnol Saul Ordonez (1'43"65).

L'avis de Jean-Claude Perrin : "L'imprévisible talent… Il a une très bonne vision de la course. Son placement dans le dernier tour est toujours très risqué, mais c'est le prix qu'il doit payer pour gagner. Pour moi, aujourd'hui, il est au minimum sur le podium (outre Ordonez, son autre grand rival est le Polonais Adam Kszczot, double champion d'Europe en titre). Ses tours de qualification donneront un meilleur aperçu de ses chances pour le titre."

Jeudi : qualifications à 11h30; vendredi : demi-finales à 19h32; samedi : finale à 20h30

Renaud Lavillenie, perche

Champion olympique, triple champion du monde en salle (dont la dernière fois en mars dernier), triple champion d'Europe… Et il en veut encore ! À 31 ans, Renaud Lavillenie a toujours soif de titre, lui qui a été privé de la couronne européenne en 2016 après un zéro (trois échecs) à 5,75 m. Deuxième meilleur performeur de la saison, mais premier Européen, avec un saut à 5,95 m à Austin en avril, Lavillenie aura fort à faire sur le sautoir de Berlin.

L'avis de Jean-Claude Perrin : "C'est assurément le concours le plus relevé et le plus difficile de ces Championnats car tous les meilleurs du monde sont présents, à l'exception de l'Américain Sam Kendricks. Non seulement les meilleurs sont là, mais ils sont aussi à leur niveau maximum, comme le prouvent leurs dernières performances. Lavillenie reste le favori avec trois adversaires redoutables : le Suédois Armand Duplantis (5,93 m cette année), le Russe Timur Morgunov (5,92 m) et le Polonais Piotr Lisek (5,94 m).

Vendredi : qualifications à 10h30; dimanche : finale à 19h10