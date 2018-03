Biathlon : Martin Fourcade remporte la Coupe du monde pour la septième fois de suite !

Martin Fourcade est bel et bien seul sur sa planète. Le Français est assuré de remporter un septième gros globe de cristal pour la septième fois d'affilée, après sa victoire lors du dernier sprint de la saison, jeudi à Tioumen, en Russie. Le quintuple champion olympique ne peut plus être rejoint au classement général de la Coupe du monde par son grand rival, le Norvégien Johannes Boe, à deux courses de la fin. Au passage, Martin Fourcade entre un peu plus dans l'histoire du biathlon en battant le record du légendaire Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, vainqueur à six reprises de la Coupe du monde.

Un succès devant un autre Français pour assurer le gros globe. Martin Fourcade a parachevé sa fantastique saison pour nouveau chef d'oeuvre. Irrésistible sur le sprint, il a devancé de 33 secondes un autre Français, Simon Desthieux, pour un magnifique doublé bleu-blanc-rouge. Johannes Boe, le seul homme qui pouvait empêcher le sacre de Fourcade, s'est lui totalement écroulé, en terminant à la 14e place. Le Norvégien, à la lutte toute la saison avec le Catalan, a dû se résoudre à l'évidence. Face à ce Fourcade-là, il n'y avait rien à faire.

Une saison de rêve. Le Français a réalisé une saison exceptionnelle, faisant preuve d'une régularité ahurissante en Coupe du monde, avec 19 podiums en autant de courses. Fourcade a surtout parfaitement réussi ses Jeux olympiques. A Pyeongchang, il a remporté trois médailles d'or, pour porter son total à cinq titres olympiques, un record pour un athlète français, Jeux d'été et d'hiver confondus. Un seul record lui échappe encore : celui détenu par Ole Einar Bjoerndalen, avec ses huit titres olympiques. Aura-t-il la volonté d'aller le battre dans 4 ans, à Pékin ? Il est le seul à détenir la réponse.