Basket-NBA : Philadelphie et Indiana qualifiés pour les play-offs

Philadelphie et Indiana ont décroché leur qualification pour les play-offs du championnat NBA à la faveur de la victoire des Pacers face à Miami (113-107 après prolongation), dimanche. Les play-offs 2018 débutent le 14 avril, dans moins de trois semaines.

Plus que trois billets pour l'Est. Philadelphie, qui ne jouait pas dimanche, participera pour la première fois depuis 2012 à la phase finale. Les Sixers, portés par les jeunes et talentueux Ben Simmons et Joel Embiid, sont quatrièmes de la conférence Est avec 42 victoires en 72 matches. De son côté, Indiana est abonné aux play-offs puisqu'il s'agira de sa septième participation en huit saisons. Les Pacers, revigorés par l'arrivée à l'intersaison de Victor Oladipo (23,1 pts par match), sont cinquièmes à l'Est (43 v-31 d). Il ne reste plus que trois billets pour les play-offs à l'Est qui semblent promis à Washington, Milwaukee et Miami.

Les Warriors sans Curry. Par ailleurs, l'entraîneur de Golden State Steve Kerr a prévenu dimanche que son meneur Stephen Curry ne serait pas rétabli de sa blessure à temps pour le premier tour des play-offs. "C'est impossible qu'il participe au premier tour", a expliqué Kerr peu avant le coup d'envoi du match entre son équipe et Utah. "Il sera à nouveau examiné dans trois semaines, nous devons nous préparer à jouer sans lui et voir comment il va revenir", a-t-il poursuivi. Samedi, les Warriors avaient annoncé que Curry, blessé involontairement par un coéquipier vendredi durant un match, serait indisponible au moins trois semaines. Le double champion NBA qui revenait tout juste d'une blessure à la cheville droite, souffre d'une entorse du genou gauche de niveau 2.