Basket-NBA : Oklahoma craque dans les dernières secondes face à Boston

Le match semblait plié. A vingt secondes de la fin de la partie, Oklahoma menait de cinq points face à Boston. Mais les coéquipiers de Russell Westbrook ont alors enchaîné les impairs, ce dernier ratant même un lancer-franc à deux points à 17 secondes du terme du match. Carmelo Anthony a quant à lui manqué deux tirs, alors qu'Oklahoma menait 99-97. Les Celtics n'en demandaient pas tant. Marcus Morris réussissait à une seconde de la fin du match un tir à trois points qui permettait à Boston de mener 100-99.

Marcus Morris drains the game-winning trey in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/6QpZTLOt7c