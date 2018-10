Voilà les pistes pour les programmes du lycée à la rentrée 2019

Le Conseil supérieur des programmes planche sur les nouveaux programmes des lycées. Depuis jeudi et jusqu'au 2 novembre, ce conseil examine plus de 80 textes élaborés par des experts en français, mathématiques ou en histoire-géographie. Certains ont déjà fuité. Et même s'il ne s'agit que de "documents de travail", ils donnent toutefois certaines indications sur les changements possibles, révèle Le journal du dimanche.

Une approche plus chronologique en Français. En français, les documents évoquent le retour à une approche littéraire beaucoup plus chronologique des nouveaux programmes, comme le souhaitait le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. "Ils vont insister sur les genres littéraires, le contexte de l'époque et porter une attention plus forte sur la grammaire. L'oral du bac devrait ainsi comporter une courte question de grammaire", pointe Marie Quenet, journaliste au JDD.

Insister sur les activés rituelles en maths. En mathématiques, les programmes devraient insister sur la démonstration. Le texte propose également de mettre en place en classe de seconde des activités rituelles, précise le JDD. Il suggère également de supprimer la géométrie dans l'espace dans les programmes de seconde.

En éducation civique, parler des fake news. En histoire-géo, les documents de travail recommandent que la Révolution française ne soit plus enseignée en seconde mais en première. Le programme d'enseignement moral et civique sera également réécrit. "Il est prévu d'aborder quelques thèmes d'actualité : le service national universel en seconde, les fake-news en première par exemple", précise Marie Quenet.