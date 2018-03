VIH : "Si j'arrive à 40 ans, ce sera déjà bien"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

La recherche a besoin de dons, alors que débute vendredi le Sidaction 2018. Parmi les objectifs fixés cette année, la découverte d'un vaccin contre le VIH bien sûr, mais également aider à les 10.000 Français séropositifs contaminés dans les années 1980, et qui ont appris à vieillir avec le virus.

"Etre séropositif depuis 33 ans, c'était inimaginable". "On se dit que si on arrive à 35-40 ans, ce sera déjà bien", témoigne au micro d'Europe 1 Michel, 58 ans, déclaré séropositif en 1985 qui ne pensait pas être encore vivant en 2018. "Avoir 58 ans et être séropositif depuis maintenant 33 ans, c'était inimaginable", avoue-t-il. Même si le jour où il a appris qu'il était malade "est loin", cela a complètement bouleversé sa vie, à commencer par son travail. "J'ai commencé ma vie professionnelle dans l’industrie de l'armement et j'ai fait une reconversion totale", explique-t-il. "Aujourd'hui, je suis éducateur sportif. Je me disais 'Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le parce que tu as 30 ans, et tu auras peut-être jamais 40 ans'".

6.000 nouveaux cas par an. Parmi les symptômes de ce quinquagénaire, "un corps plus fatigué, du diabète et une fonction rénale qui commence à être un peu dégradée", explique-t-il. Entre 150.000 et 160.000 personnes vivent avec le VIH en France, et chaque année 6.000 nouveaux cas sont découverts, dont 27% à un stade avancé de l'infection, selon les chiffres officiels.