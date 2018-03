Val-de-Marne : quinze Moldaves jugés pour le vol de plus de 200 vélos de luxe

Ils découpaient le toit de magasins et remontaient jusqu'à 20 vélos à la fois, avant de les envoyer en Moldavie pour les revendre : 15 Moldaves sont jugés à partir de lundi au tribunal correctionnel de Créteil dans le Val-de-Marne pour un trafic de vélos haut de gamme.

Un butin à un million d'euros. L'affaire débute en 2014, après un vol dans un magasin du Val-de-Marne. Sur place, pas d'infraction apparente, mais un trou dans le toit et une vingtaine de vélos manquants, d'une valeur totale de 30.000 euros. Au cours de plus d'une année d'investigations, les enquêteurs découvrent une organisation de "professionnels", dirigée depuis la Moldavie. Au total, ce sont près de 250 vélos dérobés entre 2014 et 2015 dans des magasins de région parisienne, du nord et du centre de la France, et de Belgique, pour un butin total estimé à un million d'euros.

Guetteurs et disqueuses. Le mode opératoire, atypique, ne varie pas : "ils ciblaient des magasins de luxe, faisaient des repérages minutieux, et le jour venu, ils se hissaient sur le toit au moyen de grappins et de cordes. Ils plaçaient des équipes de surveillance autour de la zone et découpaient le toit avec des disqueuses" avant de hisser les vélos à l'aide d'un filin, avait expliqué en 2015 la Sûreté du Val-de-Marne, après l'arrestation de 13 personnes soupçonnés d'être impliquées.

Quatre mandats d'arrêt. Parmi les quinze prévenus, dont quatre font l'objet d'un mandat d'arrêt : le chef de réseau "régional", des cambrioleurs et des chauffeurs de minibus chargés d'acheminer les vélos, démontés et empaquetés, vers la Moldavie, pour être revendus en Europe de l'Est. Le jugement est attendu jeudi.