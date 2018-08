Vacances : trois activités ludiques à partager avec vos enfants

Nous vous le disions dans cet article, l'ennui peut avoir des effets positifs sur eux - parce que cela développe leur imagination, leur capacité à se satisfaire de leur propre présence etc. Mais les vacances peuvent aussi être l'occasion de leur suggérer des activités à partager qui stimulent leur créativité, leur curiosité ou encore qui mettent à profit les connaissances qu'ils ont apprises à l'école.

Partir à la découverte de la nature

Le contact avec la nature permet de développer les capacités sensorielles des enfants car ils découvrent des couleurs, des odeurs, des sensations qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'expérimenter au cours de l'année. En plus d'apporter une sensation de bien-être et d'apaiser les petits comme les grands, le contact avec la nature a des bénéfices sur le développement des plus jeunes. "L'environnement naturel (...) fournit aux enfants des opportunités uniques d'apprentissage que ce soit en matière d'engagement, de prise de risques, de découverte, de créativité, de maîtrise des situations, d'estime de soi. Il inspire également une variété d'états émotifs - comme l'émerveillement", décrivait Payam Davdand, l'auteur d'une étude espagnole sur l'exposition des enfants à la nature, dans The Atlantic.

Cette percée dans la nature permet par ailleurs de rendre à l'enfant les notions apprises à l'école plus concrètes comme la notion de temps qui s'écoule. Il l'aura expérimentée à travers la couleur des feuilles des arbres pendant les différentes saisons ou encore des fleurs qu'il aura vu éclore puis se faner. Et lorsque l'enfant pensera à la couleur marron, il pourra la relier au chapeau d'un champignon rencontré en forêt ou bien à la terre du pied de basilic qu'il a planté dans une jardinière.

Comment vous y prendre ? L'un des avantages des activités en plein air, c'est qu'elles ne nécessitent aucune préparation de la part des parents - à part peut-être de prévoir une tenue confortable et qui ne risque rien. En grattant le sol ou en s'arrêtant devant une jolie fleur, les enfants savent parfaitement explorer eux-même leur environnement.

Et s'ils sont réticents à se lancer dans cet espace qui leur est peut-être inhabituel, vous pouvez leur proposer de petits jeux comme de dénicher cinq feuilles différentes, un gendarme, une fleur jaune ou encore de sentir les arbres, la terre, de fabriquer une couronne de fleurs, de ramasser des feuilles pour faire un herbier et pourquoi pas de partir à la recherche d'insectes, loupe à la main.

Si vos enfants sont plus grands, vous pouvez leur proposer de passer une nuit à la belle étoile dans le jardin ou d'organiser une soirée autour d'un feu de camp pour observer les étoiles. Votre ado est accroché à son smartphone ? Lancez-lui des défis photographiques : immortaliser un insecte, une fleur rouge tachetée, l'écorce d'un arbre, une toile d'araignée…

S'initier aux activités manuelles

Peindre avec ses doigts, faire des pliages, découper des silhouettes en papier, modeler des fruits en pâte à modeler, réaliser un maison en perles à coller, faire un gâteau… Les travaux manuels permettent aux plus petits d'améliorer leur motricité fine en manipulant de petits objets ou en faisant des activités qui nécessitent une certaine précision.

Quant aux plus grands, ils peuvent apprendre la patience et la concentration. Par exemple, la réalisation d'un bracelet brésilien demande plusieurs heures de travail. Cela nécessite de choisir le modèle à réaliser puis les couleurs et enfin faire suffisamment de nœuds pour que cela se transforme en un bracelet qu'ils seront fiers d'arborer à leur poignet.

Cette satisfaction est l'autre point positif d'une activité manuelle. Comme il ne s'agit pas d'un travail scolaire, l'enfant s'auto-évalue et voit concrètement le fruit de son travail. Ses qualités, autres que celles requises par l'apprentissage intellectuel, sont donc valorisées par cette activité. Les enfants renforcent alors leur estime d'eux-mêmes.

Enfin, pour réaliser une jolie sculpture, réussir un origami ou faire un beau bouquet de fleurs, les enfants doivent mobiliser leur sens créatif, leur fibre artistique. Qu'il s'agisse de reproduire un modèle existant ou d'en tirer un de leur propre imaginaire, ils doivent mettre leur sens des couleurs, de l'assortiment et de l'esthétique à contribution.

Comment vous y prendre ? Une activité manuelle ne demande pas forcément beaucoup de matériel. Vous pouvez proposer, par exemple, une après-midi pâte à sel en utilisant les couverts, bols et autres ustensils de cuisine que vous avez déjà à disposition pour faire des modelages. Proposez-leur de réaliser des personnages en volume, des fleurs ou encore des formes à plat.

Pour réaliser de la pâte à sel, mélangez un verre de sel fin avec deux verres de farine et un verre d'eau tiède dans un saladier. Malaxez bien et vous obtiendrez une pâte homogène et légèrement granuleuse prête à être façonnée. Si vous voulez apporter un peu de couleur, divisez la pâte et ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire, des craies ou encore des paillettes à chaque boule.

Une fois que les œuvres sont terminées, laissez-les sécher à l'air libre pendant au moins 12 heures puis enfournez-les dans un four à 100°C jusqu'à ce que la pâte soit sèche (le temps dépend de son épaisseur). À l'occasion d'une deuxième après-midi de travaux manuels, vous pourrez faire peindre les créations à la gouache. Et si vous n'avez pas utilisé toute la pâte, vous pouvez la conserver quelques jours en l'emballant dans un torchon humide et en la plaçant au réfrigérateur.

Faire une visite culturelle

Alors que la canicule incite à rechercher la fraîcheur, cet été peut être le moment idéal pour emmener les enfants dans un musée ou une exposition. À travers cette sortie culturelle, ils découvriront un autre univers, d'autres pratiques, qui ne peuvent qu'enrichir leur propre conception du monde qui les entoure. "Les parents doivent apporter à leurs enfants ce que ces derniers ne peuvent pas trouver seuls, comme l’histoire ou l’art, sans les contraindre de façon excessive ni décrier leurs références enfantines ou adolescentes", assure Nicole Catheline, pédopsychiatre, à Psychologies Magazine.

Mais il ne s'agit pas de les "gaver" de connaissances parfois abruptes ou d'art abstrait mais plutôt d'éveiller leur curiosité et de leur donner matière à réflexion. Cela leur permettra également d'avoir des illustrations concrètes lorsqu'ils étudieront tel ou tel événement historique ou mouvement artistique en classe à la rentrée.

Et pour qu'ils ne s'ennuient pas au cours de la visite, il est conseillé de choisir un thème qui les intéresse et un parcours adapté à leur âge. Si vos enfants sont fascinés par les étoiles, un tour dans un planétarium pourrait leur plaire. Et si c'est la préhistoire qui les passionne, il existe plusieurs musées consacrés à cette période. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller loin et de payer (cher) pour faire une telle visite. De nombreuses expositions de photos, de peinture ou d'artisanat local prennent place l'été dans les salles municipales et autres églises.

Comment vous y prendre ? Pas de panique si vous n'êtes pas très au point sur les différentes parties d'une église ou la confection des poteries en céramiques. Pour apprécier ce moment de partage, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières. "Il suffit d'attirer l'attention des enfants sur un petit détail, de leur demander ce qu'ils ont préféré, de les interroger sur leur ressenti etc. Il faut avant tout parler ensemble de ce que l'on voit ", conseille Agnès Florin, professeur émérite en psychologie de l'enfant. C'est aussi l'occasion pour les parents de communiquer leurs goûts à leurs enfants.

Vous pouvez également faire de petits rappels de connaissances scolaires au cours de cette visite. Laissez les enfants lire les panneaux explicatifs, calculer l'âge des personnages à partir des dates de naissance et de mort, interrogez-les sur ce qu'ils savent de tel animal ou de tel événement historique. Et une fois la visite terminée, "vous pouvez la poursuivre en reproduisant un objet ou une oeuvre qui leur a particulièrement plu", propose encore Agnès Florin.