Universités : Pécresse soutient la "fermeté" du gouvernement

Valérie Pécresse a soutenu lundi la réforme "courageuse" du gouvernement sur l'accès à l'enseignement supérieur, et salué sa "fermeté" à l'égard de "ceux qui bloquent et dégradent". "Je donne tout mon soutien au gouvernement sur une réforme courageuse" qui vise à "mettre fin à la sélection par l'échec et par l'argent", a déclaré l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2007-2011) à l'occasion de la pose de la première pierre du campus Condorcet à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

"Ceux qui bloquent et dégradent." S'adressant à la ministre Frédérique Vidal, la présidente (LR) du conseil régional d'Île-de-France a également dit "soutenir la fermeté du gouvernement vis-à-vis de ceux qui bloquent et dégradent" des universités en contestant cette réforme. Depuis plusieurs semaines, une dizaine de sites (sur 400) sont perturbés, voire bloqués, par des étudiants et des militants pour protester contre la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE), accusée par ses détracteurs d'instaurer un système de "sélection" déguisée.

Vendredi, le blocage du site universitaire parisien de Tolbiac, lieu emblématique de la mobilisation, a été levé à l'issue d'une opération de police. Et lundi matin, des policiers sont intervenus à l'université Paul-Valéry de Montpellier.