Une semaine sociale chargée pour le gouvernement et... le public

Du côté du public et des usagers, il va falloir s'armer de beaucoup de patience cette semaine. Avec, en point d'orgue, la journée de jeudi 22 mars qui s'annonce compliquée et pour laquelle sept syndicats appellent à la grève. Un mouvement qui concerne les hôpitaux mais aussi les enseignants. Certains cheminots prévoient aussi de se joindre à la contestation avant de lancer leur grève perlée à partir du 3 avril. Ils devraient également être rejoints par la RATP dans la région parisienne. Des perturbations seront donc à prévoir dans les transports. S'y ajoute, vendredi, le mouvement de grève chez Air France. Bilan : une semaine de tension pour le gouvernement et de galère pour les usagers.

Des fonctionnaires à bout... Tout a été déclenché par les fonctionnaires, qui sont à bout. Depuis leurs premières mobilisations il y a cinq mois, ils ont avalé selon eux quelques couleuvres supplémentaires : l'annonce par le gouvernement d'un plan de départs volontaires dans la fonction publique assorti de mesures comme la rémunération au mérite et un recours plus grand aux contractuels pour assurer les missions de service public. Ils défendent toujours par ailleurs leur pouvoir d'achat, avec comme revendication, le dégel du point d'indice car Bercy a bloqué toute augmentation cette année. Ils souhaitent aussi voir supprimer le jour de carence, rétabli pour lutter contre l’absentéisme. Jean-Marc Anneau, secrétaire général CGT fonctionnaires, s'insurge : "C'est inédit. Je n'ai jamais vu une telle concomitance de mesures regressives pour les agents de la fonction publique."

... rejoints par les cheminots et la RATP. Le gouvernement a ouvert des concertations avec les syndicats de fonctionnaires. Le rendez-vous salarial qui était prévu en octobre a même été avancé à la mi-juin. Un geste insuffisant pour calmer la grogne. Une grogne qui enfle car les fonctionnaires ne seront pas seuls jeudi. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Ifop évoque lundi dans Europe 1 Bonjour une "juxtaposition des mécontentements (...) Là, on entre dans le dur", estime-t-il. En effet, les cheminots sont venus se greffer à cette journée de mobilisation. De leur côté, c'est la réforme ferroviaire qui ne passe pas. Dans la foulée, la RATP emboîte le pas. La CGT a déposé un préavis à partir de mercredi 21h jusqu'à vendredi, 8h du matin.

"Renforcer notre détermination". Mais c'est bien l'après 22 mars qu'il faudra observer selon Jérôme Fourquet, parce que juxtaposition des mécontentements ne veut pas dire convergence des luttes, d'après lui : "L'opinion publique a majoritairement adhéré à l'idée selon laquelle la réforme était nécessaire. Seulement quatre Français sur dix soutiennent le mouvement". Pour l'heure, le gouvernement compte surfer sur cette vague et ne surtout pas caler. Benjamin Griveaux, porte-parole de l’exécutif l'assume : il faut réformer tous azimuts : "Les impatiences et les mécontentements ne font que renforcer notre détermination à transformer le pays et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Si nous ne changeons rien, les mécontentements iront de manière croissante", assure-t-il.

