Une plateforme pour faciliter les voyages à l’étranger des personnes handicapées

CIRCUITS COURTS

Partir en vacances à l'étranger pour les personnes à mobilité réduite peut s'avérer être une véritable épreuve. C'est pourquoi Mélina Kouratoras a co-fondé Handiplanet, une plateforme collaborative qui facilite les voyages à l'étranger pour les personnes en situation de handicap.

Les voyageurs vont "évaluer l'accessibilité des endroits qu'ils ajoutent". "C'est un réseau social de voyage dont les expériences sont ajoutées collaborativement, et en fonction de son degré de mobilité", explique-t-elle dans Circuits Courts sur Europe 1. Ce sont donc "les voyageurs eux-mêmes qui vont évaluer l'accessibilité des endroits qu'ils ajoutent, qu'ils ont donc visités et qu'ils connaissent, en fonction de leur mobilité".

"Parfois on me dit que tout est adapté et puis..." Mélina Kouratoras, qui a "une mobilité réduite depuis l'adolescence", a eu l'idée de cette plateforme "suite à plusieurs galères" dues notamment au fait que ses interlocuteurs "n’ont pas forcément la même vision de l’accessibilité" qu'elle : "Parfois on me dit que tout est adapté et j’arrive et puis, manque de bol, ce n’est pas adapté à ma mobilité à moi."

Se renseigner avant son voyage. Handiplanet permet donc à ses utilisateurs de savoir où ils mettent les pieds avant leur voyage : "On peut rentrer une ville, un pays et trouver différents établissements avec des avis sur l’accessibilité, avec les critères d’accessibilité." Il est également possible d'échanger avec les voyageurs qui ont déjà visité l'endroit où l'on souhaite se rendre "si on veut de plus amples informations".