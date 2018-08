Une femme avec un chien guide d'aveugle recalée d'un restaurant : "C'est scandaleux !"

INTERVIEW

Quelques jours après que Kevin, un jeune handicapé, s'était vu refuser l'entrée d'un supermarché toulousain à cause de son chien d'assistance, une scène similaire s'est reproduite mardi, dans les Bouches-du-Rhône. Une femme malvoyante, Brigitte, a été empêchée d'entrer dans un restaurant, à cause de son chien guide.

Dans Europe 1 midi, Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), fait part de sa vive incompréhension.

"Le droit doit être respecté dans notre pays". "C'est scandaleux, c'est une honte", s'agace Jean-Louis Garcia à l'écoute de cette histoire. "On est dans le pays des droits de l'homme et on estime, au nom du handicap, que certains n'ont pas les mêmes droits que d'autres", déplore le président de l'APAJH.

"On dirait qu'on ne peut plus aller quelque part. On est les déchets de la société. Parce que l'on est des handicapés, ça prouve qu'on ne sert à rien", avait déploré Brigitte au micro d'Europe 1.

Dénonciation de la loi ELAN. Pour le président de l'APAJH, ce genre de mauvaises scènes se multiplient trop fréquemment. "L'exemple donné d'en haut (par l'Etat, ndlr) est très mauvais", explique-t-il. Dans le viseur de Jean-Louis Garcia, la récente Loi ELAN, qui prévoit notamment de réduire à 10% le nombre des logements neufs accessibles aux personnes à mobilité réduite, contre 100% aujourd'hui. "Certes, le regard sur le handicap change et évolue, mais à l'allure où nous allons, cela va prendre des siècles".