Une crèche bientôt créée à l'Assemblée nationale

Le collège des questeurs de l'Assemblée nationale devrait décider prochainement de la création d'une crèche à proximité du Palais Bourbon pour accueillir les rejetons des députés et de leurs collaborateurs. Selon les informations du Parisien, une étude commandée par le collège des questeurs recommande la création d'une garderie de 30 à 40 lits à l'Assemblée nationale.

"Cette crèche est destinée aux députés, aux fonctionnaires de l’Assemblée et aux collaborateurs des élus. Mais ce sont surtout ces derniers qui en auront le plus l’usage", précise un des questeurs, interrogé par Le Parisien. La crèche de l'Assemblée devrait ouvrir dès septembre 2018, ou au plus tard en janvier 2019. Plusieurs sites sont déjà envisagés, parmi lesquels le très chic Hôtel de Broglie, situé à quelques minutes de l'Assemblée nationale. La surface nécessaire est de 300 à 400 m².