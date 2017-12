Une circulation difficile samedi dans les Alpes

Les vacances au ski, ça se mérite ! Cette année, la neige est tellement au rendez-vous qu'elle a provoqué d'importants bouchons aux abords des stations de ski. La préfecture de Savoie a d'ailleurs déclenché des avalanches préventives pour éviter que des automobilistes ne soient pris dans des coulées de neige sur la route. Avec l'épisode de redoux prévu samedi en début de soirée, les conditions de circulation s'améliorent toutefois peu à peu.

S'il reste beaucoup de monde sur les routes de montagne, ces dernières restent néanmoins praticables. Les températures sont légèrement remontées et la neige s'est du coup transformée en pluie. Si les scènes de samedi matin, avec des voitures mal équipées et bloquées dans la neige sont loin, il reste recommandé aux voitures qui ne sont pas équipées de pneu-neige de mettre des chaînes.

Opération montage de chaînes sur les pneus en Savoie. En Savoie, des stations mâchent le travail des vacanciers comme à La Rosière, où des équipes sont mobilisées jusqu'à 20h. "On descend dans la vallée, on vient les accueillir avant même qu'ils soient arrivés", explique Jérémie Silva, de l'Office du tourisme. "C'est pas facile de mettre les chaînes, certaines personnes n'en n'ont jamais mises. Il fait froid, on a les doigts gelés mais nous avons des experts qui mettent les chaînes et rassurent tout le monde sur l'état de route", poursuit-il.

"On est arrivés pile au bon moment". Plus au sud, il y a des veinards, comme Kévin. Arrivé aux Deux-Alpes, lui, ses parents et son frère ont eu la chance de passer entre les flocons. "On est arrivés pile au bon moment, il n'y avait pas de neige pour monter", sourit-il. "La neige était tombée hier [vendredi, ndlr], c'est vraiment le temps parfait". Au moins 30 centimètres de neige sont prévus dans la nuit de samedi à dimanche et un grand ciel bleu sur les Alpes dimanche. Des conditions idéales pour dévaler les pistes.

Vous êtes en route pour les stations de Tarentaise, vous souhaitez vous reposer ou être accueillis, les mairies suivantes sont à votre disposition :

#Albertville 0479104300

# Moûtiers 0648845650

# Bourg Saint Maurice 0479076387 — Préfet de la Savoie (@Prefet73) 30 décembre 2017

Des véhicules bloqués par des coulées de neige dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, deux coulées de neige survenues près de La Grave sur l'axe routier menant à Briançon ont bloqué plusieurs véhicules. Leurs occupants, une douzaine de personnes dont huit enfants, ont été mis à l'abri par les pompiers. Dans la foulée, la route menant à Briançon depuis Grenoble a été coupée dans les deux sens. En Haute-Savoie, c'est une coulée de boue qui a empêché en début d'après-midi l'accès menant à la station des Gets. Pour l'heure, les automobilistes sont priés de rebrousser chemin. "Les difficultés se résorbent tout doucement", selon les gendarmes. Ils pointent l'attitude de certains automobilistes, qui ont tenté de gagner les stations sans les équipements obligatoires, contribuant ainsi aux ralentissements.

Samedi matin, Bison Futé avait conseillé aux automobilistes de différer leur départ et de prendre la route dans l'après-midi. "Les accès aux stations de l'Oisans, la Maurienne et la Tarentaise sont difficiles", précisait-on, en ajoutant que les équipements spéciaux étaient "obligatoires pour accéder aux stations".