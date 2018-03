INFO E1 - Un guide "écolo geek" pour lutter contre la pollution du Net

INFO EUROPE 1

Vous ne le savez sans doute pas, mais vous polluez plus que vous ne le pensez. Les ordinateurs et les téléphones portables allumés toutes la journée bien plus d'énergie qu'on ne le croit. C'est aussi le cas des e-mails, qui émettent du CO2 même si on ne les imprime pas. C'est pourquoi Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, va lancer avant l'été un guide des bonnes pratiques, un guide "écolo-geek", selon les informations d'Europe 1. Car la bonne nouvelle, c' est qu'il existe des pratiques simples qui permettent de limiter la pollution numérique. Et il faut s'y attaquer, car l'industrie du net pollue davantage que le secteur aérien.

Un mail avec pièce jointe, c'est comme une ampoule allumée 24h. Ce guide écolo pourra être distribué dans les entreprises et dans les écoles. A l'intérieur seront compilés tous les bons conseils pour réduire la pollution qu'on émet lorsque l'on est sur son ordinateur ou son téléphone portable. A titre d'exemple, envoyer un mail avec une pièce jointe équivaut à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. Regarder une heure de vidéo sur votre smartphone représente la même consommation qu'un frigidaire pendant un an !

Toute cette pollution est encore méconnue, voire invisible pour la plupart des gens. "Lorsque l'on utilise un ordinateur, on a plutôt le sentiment que c'est plutôt bénéfique pour la planète. On va édicter un écolo guide où il y aura tout un tas d'astuces pour permettre à tout un chacun de réduire massivement son empreinte climatique", précise le ministre Nicolas Hulot à Europe 1.

Vider sa corbeille numérique. En attendant, pour polluer moins, les spécialistes conseillent de vider chaque soir sa corbeille à mails sur son ordinateur, et d'éviter de mettre plusieurs personnes en copie lorsqu'on envoie un mail. Car un courriel envoyé à dix personnes en même temps multiplie par quatre la pollution numérique.