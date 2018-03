Un brouilleur de conversations pour ne plus être dérangé en open space

CIRCUITS COURTS

Qui dit open space, dit parfois beaucoup de bruit. Un bruit qui peut être gênant au point de créer des difficultés à se concentrer sur son travail. Mais "ce n'est pas forcément le niveau sonore qui est la cause" de cette gêne, explique Frédéric Lafage, président fondateur d'Orfea acoustique, dans Circuits Courts sur Europe 1.

L'intelligibilité des conversations, principale perturbation sonore. La véritable source de perturbation est le fait de comprendre ce qui se dit autour de nous : "Notre cerveau à cette particularité de recomposer en permanence des messages à partir de petits mots clés." Réduire l'intelligibilité des conversations, voilà donc la clé pour ne plus être dérangé par le bruit au travail. Et cette clé, Frédéric Lafage la détient avec ce que l'on pourrait définir comme un brouilleur de conversations.

Un signal pour brouiller les conversations. Ce boîtier va diffuser un signal, qui "peut s'apparenter au bruit généré par le vent ou par l'eau" et qui va rendre les conversations moins intelligibles. "On mesure en permanence le niveau sonore par zones et on va générer ce que l’on appelle des zones de discrétion. Par espaces de trois, quatre collaborateurs, les conversations qui sont dans cet espace restent à l’intérieur (...) et viennent moins perturber" les collaborateurs des bureaux qui se trouvent à côté.

"L'inverse du bruit n'est pas le silence." Bien sûr, on entend toujours ce ou cette collègue qui parle sans arrêt mais "on ne le comprend plus". "L'idée est vraiment de redonner du confort" car, "l'inverse du bruit n'est pas le silence" mais "le confort". Et ce boîtier comporte également un indicateur lumineux qui va "permettre à chacun de se repérer". C'est-à-dire que la couleur va changer en fonction du bruit qui est produit : bleu ou vert, "on est dans une situation qui est confortable", orange ou rouge, ce n'est plus le cas.