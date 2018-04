Transports, lieux publics… comment surmonter la peur de la foule ?

Vous transpirez à l’idée de vous retrouver coincé au milieu de la foule, dans la rue ou sur un quai noir de monde ? La simple pensée d’un train plein à craquer vous provoque des crises d’angoisse ? Vous faites peut-être partie de ces millions de Français atteints de phobie sociale, d’agoraphobie ou autre ochlophobie, autant de termes servant à désigner la peur des foules. Et le retour des beaux jours, l’arrivée des vacances, des ponts ou de la grève massive prévue à la SNCF ne devraient pas arranger les choses. Comment surmonter cette peur ? Europe 1 vous livre quelques suggestions.

Peur des foules : de quoi s'agit-il ?

Plusieurs termes désignent la peur de se retrouver coincé au milieu de la foule. Dans le langage populaire, le terme agoraphobie est régulièrement utilisé. Et pour cause : il est issu des mots grecs agora et phobie, c’est-à-dire "foule" (ou "assemblée") et "peur". Mais les médecins emploient en réalité ce terme pour désigner une pathologie bien particulière : la peur de se retrouver dans un endroit ou une situation desquels on ne peut pas s’échapper. Cela peut, donc, désigner autant une foule compacte qu’un endroit clos. Selon l’OMS, un peu plus de 2% de la population française serait agoraphobe.

Le terme phobie sociale, parfois employé, peut se résumer à une timidité extrême, et désigne toute peur de se retrouver avec d’autres personnes dans un endroit qui ne nous est pas familier. Dans des cas extrême, par exemple, la personne refuse même de se rendre chez des amis. Près de 5% des Français en seraient atteints, à des degrés divers.

La peur des foules en tant que telles, au sens d’une masse d’individus rassemblés en un endroit exigu, est désignée par les termes ochlophobie (lorsque l’on ressent un sentiment d’oppression au contact de la foule) ou démophobie (lorsque c’est véritablement de la peur). Difficilement quantifiable, elle peut concerner des millions de personnes selon les degrés. Ainsi, certains vont avoir des palpitations, des vertiges, transpirer, trembler, d’autres vont carrément avoir des nausées ou des picotements dans les mains ou les pieds, quand d’autres peuvent développer de profondes crises d’angoisse de près d’une heure au contact d’une foule. Dans les cas les plus pathologiques, cela peut conduire à un isolement social total ou à une dépression très sévère.

Comment la surmonter ?

Il n’y a, évidemment, pas de recettes miracles et la meilleure chose à faire en cas d’affection sévère reste d’aller voir un psychiatre. Quelques exercices peuvent toutefois vous aider à atténuer vos angoisses.

Par exemple, vous pouvez commencer par imaginer la scène dans laquelle vous allez vous retrouver et qui vous angoisse. Puis essayez d’imaginer que les gens autour de vous ont des jugements favorables à votre égard. Imaginez-les au ralenti, afin de "modifier votre schéma cognitif", pour reprendre l’expression du psychanalyste Rodolphe Oppenheimer. Dites-vous que la personne qui vous regarde regarde en réalité dans le vide. Pendant cet exercice, notez également vos ressentis. "Je demande à mes patients d’user de leurs cinq sens pour me décrire ce que chacun ressent, quel goût a cet instant, quelles couleurs s’affichent à leurs yeux, quelle odeur se dégage des images qui s’affichent à eux ? Quels mots sur ces maux ?", décrit le thérapeute dans l’Obs.

Au sein même de la foule, essayez au plus possible de relativiser. Vous pouvez, par exemple, vous poser une série de questions : "y a-t-il une menace immédiate ? Au pire, y a-t-il des sorties de secours ? Comment les gens se comportent-ils ? Sont-ils calmes, souriants ? Cette prise de recul permet de se resituer dans le présent p lutôt que dans l’avenir, source de fantasmes", indique le psychiatre comportementaliste Frédéric Chapelle dans Psychologie magazine.

Pensez à respirer lentement, essayez de vous concentrer sur votre respiration : cela vous permettra d’éviter l’hyperventilation, voire des troubles de la vue. Aussi, et surtout, il est important de ne pas sous-estimé son angoisse : il peut s’agir d’une vraie pathologie, acquise après un traumatisme, voire parfois innée.