Transports : 1.000 places de parkings-relais à Paris en septembre, annonce Hidalgo

1.000 places de parkings-relais à un prix "très attractif" seront ouvertes en septembre aux portes de Paris, a indiqué jeudi la mairie de Paris, précisant ainsi les récentes annonces de la maire PS de la capitale Anne Hidalgo.

"Terminer en transport en commun". A partir de septembre, les Franciliens qui viennent en voiture à Paris "pourront laisser leur véhicule à l'entrée de la ville, à un tarif très attractif, et ainsi terminer leur trajet en transports en commun", selon le communiqué de presse, qui évoque un "dispositif incitatif qui a déjà fait ses preuves dans d'autres métropoles françaises". Après négociations avec les concessionnaires, le coût sera de 75 euros par mois, contre 140 environ actuellement. Les bénéficiaires devront par ailleurs être détenteurs de la carte Navigo. Des bornes de contrôle seront installées dans chaque parking.

Ces places sont situées aux quatre points cardinaux de Paris: porte de Bercy (12e arrondissement), porte d'Ivry (13e), porte d'Orléans (14e), porte Maillot (16e), porte de Saint Cloud (16e), porte de Champerret (17e), porte de Saint Ouen (17e) et porte de Bagnolet (20e). Plus de 3.000 places en bordure du périphérique, aujourd'hui inutilisées, ont été identifiées et si le dispositif s'avère concluant, d'autres places pourront ainsi être ouvertes.

Un tarif à la journée possible. Selon la Ville, un million de Franciliens viennent chaque jour travailler à Paris, 800.000 utilisent les transports en commun et 200.000 viennent en voiture. Pour ceux qui ne viennent que quelques jours par semaine va être étudiée la "possibilité d'une tarification à la journée". La Ville prendra en charge 50% du coût d'installation des bornes et demande au conseil régional d'Ile-de-France de prendre en charge les 50% restants. Anne Hidalgo avait annoncé mardi avoir "négocié" avec les concessionnaires ces places de parking-relais.