Toulouse : des panneaux "djihadistes" installés sous le nom de la ville

Une enquête a été ouverte après la découverte de sept panneaux imitant la signalétique des noms de villes mais sur lesquels ont inscrit "djihadistes" barrés de rouge aux abords de Toulouse, rapporte Le Point mardi.

Sept panneaux "djihadistes". Les panneaux fabriqués en carton peint et installés sous le nom de la ville sont apparus sur le périphérique de la ville rose dans les 22 et 23 mars derniers. "Trois autres panneaux du même type" ont été retrouvés en proche banlieue toulousaine a détaillé une source policière consultée par Le Point. Les faux panneaux ont été saisis par des agents des Autoroutes du Sud de la France (ASF) et remis aux forces de l'ordre.

Sur Facebook, un groupe de jeunes identitaires a revendiqué cette action. "Puisque M. le maire, Jean-Luc Moudenc, refuse de s’opposer à ces retours dans notre ville, il appartient donc aux citoyens de faire entendre cet avertissement : les djihadistes ne sont pas les bienvenus à Toulouse", écrivent-ils.

Une enquête est en cours. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale de Haute-Garonne. Les "enregistrements des images des caméras de vidéoprotection du périphérique et celles disposées aux alentours sont en cours d'exploitation" et les prélèvements effectués sur les panneaux devraient permettre de retrouver les auteurs et de comprendre leurs motivations.