Sondage-Terrorisme : six Français sur dix favorables à des "mesures d'exception"

Six Français sur dix sont favorables à "de nouvelles mesures d'exception" pour mieux assurer leur sécurité, "quitte à limiter leurs libertés", selon un sondage Odoxa diffusé jeudi.

88% des sondés pour l'interdiction du salafisme. Ils sont 61% de Français à se dire favorables au vote de telles mesures, pour lutter notamment contre le terrorisme, contre 39% d'un avis contraire. Parmi différentes propositions, les personnes interrogées sont massivement favorables à "interdire le salafisme" (88%), "placer en rétention administrative les fichés S jugés les plus dangereux" (87%) et "expulser les étrangers fichés S" (83%). Le rétablissement de l'état d'urgence a la faveur de 61% d'entre elles, selon cette enquête avec Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info, réalisée après les attentats de l'Aude.

La droite ne ferait pas mieux selon les sondés. En revanche, si 81% des Français estiment "facile" de rétablir l'état d'urgence, 47% seulement sont de cet avis en ce qui concerne l'interdiction du salafisme, contre 52% pour lesquels ce serait au contraire "difficile". Par ailleurs, seuls 15% pensent que la droite ferait "plutôt mieux" que l'actuelle majorité en matière de sécurité si elle était au pouvoir. Pour 67%, elle ferait "ni mieux ni moins bien" et pour 18% "plutôt moins bien".

*Enquête réalisée en ligne les 28 et 29 mars auprès de 1.009 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.