Sida : de plus en plus d'idées fausses chez les jeunes, s'alarme Sidaction

Les idées fausses sur le sida ont progressé ces dernières années chez les jeunes, puisque 21% pensent que le virus peut se transmettre en embrassant un séropositif, selon un sondage Ifop-Bilendi* publié mercredi, avant le week-end du Sidaction.

Des idées fausses sur la transmission. Le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui pensent, à tort, que le virus peut se transmettre par des baisers a augmenté de six points depuis 2015, s'alarme l'association Sidaction, qui a commandé ce sondage et organise cet événement caritatif annuel. Le Sidaction aura lieu de vendredi jusqu'à dimanche à minuit, relayé comme chaque année à la radio et la télévision.

Par ailleurs, 18% des sondés pensent que le virus peut se transmettre au contact de la transpiration d'une personne séropositive (soit une augmentation de 8 points depuis 2015). Et 19% que la pilule contraceptive d'urgence peut empêcher la transmission du virus (+9 points par rapport à 2015).

Un manque d'informations. "Ce qui est inquiétant, c'est que ces proportions ont augmenté de façon significative en un nombre assez réduit d'années, sur des choses qui semblaient acquises depuis longtemps", a déclaré la directrice générale de Sidaction, Florence Thune. Selon elle, le "manque d'information" et le fait "qu'on parle moins du virus VIH" font "remonter de vieilles peurs".

*Ce sondage Ifop-Bilendi a été mené en ligne du 6 au 13 février, auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans, selon la méthode des quotas.