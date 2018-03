Sept Français arrêtés en Thaïlande pour séquestration : "La détention, ça met un coup à tout le monde"

INFO EUROPE 1

Sept Français originaires de Villeneuve-la-Garenne en banlieue parisienne risquent plusieurs années de prison. Ils sont accusés d'avoir molesté et séquestré une jeune femme partie en vacances avec eux à Phuket en Thaïlande où ils avaient loué une villa. A l'origine de cette affaire : la disparition de plusieurs milliers d'euros. "On s'est aperçu qu'il manquait de l'argent. Là, j'ai dit à mon collègue, c'est une fille qui a dû faire ça j'en suis certain. Elle n'a pas pris tous les sous directement mais elle prenait 300 euros là, 400 euros l'autre jour", témoigne l'un des protagonistes au micro d'Europe 1. "Il n'y a que les filles qui peuvent faire ça, toucher petit à petit comme un raton laveur".

Frappées, humiliées, filmées. Deux filles du groupe reconnaissent le vol. Dans la foulée, une opération punitive est organisée. Elles sont alors frappées, humiliées et filmées. Une vidéo est ensuite envoyée à leurs familles en France. Mais c'est finalement la police thaïlandaise qui débarque et arrête tout le groupe, qui passe plusieurs jours en prison.

"On a un peu peur". Libérés contre une caution de 11.000 euros chacun, ils attendent désormais leur procès avec angoisse. "On a un peu peur. On manque de tout, on n'a plus d'argent. La détention ça met un coup à tout le monde", confie le jeune accusé. "L'ambassade de France nous envoie balader, ils ne sont pas venus nous demander une seule fois si on allait bien. Ils nous ont laissé pour morts".

Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Leur sort est entre les mains de la justice thaïlandaise. Poursuivis pour violence en réunion, séquestration et demande de rançon, ils risquent théoriquement jusqu'à quinze ans de prison.