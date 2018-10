Séisme de magnitude 6,4 au large de la Nouvelle-Calédonie

Un séisme de magnitude 6,4 et des répliques ont été enregistrés en plein océan Pacifique à environ 170 km de la terre la plus proche, l'île néo-calédonienne de Maré, a annoncé mardi l'Institut américain de géophysique (USGS).

Quatre secousses. Des secousses ont été enregistrées à 00h28 GMT (2h28 heure de Paris), 1H03 GMT (3h03), 1h14 GMT (0314) et 01h38 GMT (3h38) à des magnitudes respectives de 6,3, 6,4, 5,8 et 5,4, a précisé l'USGS. Elles se sont produites à 10 km de profondeur dans une zone en plein océan Pacifique comprise entre 156 km et 170 km au sud-est de Tadine, principale ville de Maré, une des îles Loyauté.

Les secousses n'ont pas été ressenties à Nouméa, à environ 300 km. Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique n'a pas émis d'alerte.