Risque d'avalanche important pour un week-end de Pâques

Météo-France a mis en garde samedi après-midi contre un important risque d'avalanche dans des Alpes en raison de la fragilité du manteau neigeux, "très épais" pour la saison et rendu "friable" en surface par des vents "soutenus".

"Le manteau neigeux est très atypique pour la saison sur tous les massifs des Alpes du Nord et des Hautes-Alpes: il est très épais et atteint parfois un niveau record au-dessus de 2.000 mètres d'altitude", précise l'institut météorologique dans un communiqué.

Un fort risque dans l'Isère. L'Isère sera le département le plus exposé au départ de plaques avec un risque d'avalanche "fort", de niveau 4 sur une échelle de 5, tandis qu'il restera "marqué", de 3 sur 5, en Savoie, en Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes. Météo-France indique que des chutes de neige, "un peu plus faibles mais froides", vont s'ajouter jusqu'à dimanche matin aux "20 à 30 cm" qui se sont déposés sur les pentes dans la nuit de vendredi à samedi.

La haute-montagne n'est pas la seule concernée. Des "vents soutenus favoriseront la formation de nouvelles plaques friables", ajoute l'institut météorologique, qui rappelle le caractère "encore bien hivernal" pour une fin mars du manteau neigeux, notamment "dans les pentes les moins ensoleillées". "Les risques d'avalanches [...] ne concernent pas uniquement la haute montagne", conclut-il.