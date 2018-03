Revitalisation des centres-villes : 222 villes retenues dans le cadre du plan gouvernemental

Un total de 222 villes de taille moyenne ont été retenues pour bénéficier du plan gouvernemental de revitalisation des centres-villes baptisé "Action cœur de ville", a indiqué mardi le gouvernement.

222 villes sur l'ensemble de la France. Lancé mi-décembre, le plan doit permettre de mobiliser plus de cinq milliards d'euros sur cinq ans pour ramener notamment des habitants et des commerces dans les cœurs de ville désertés. La liste des villes retenues doit être annoncée mardi matin par le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard, lors d'un déplacement à Châtellerault (Vienne).

Y figurent notamment Douai, Lorient, Troyes, Colmar, Limoges, Mont-de-Marsan, Avignon ou Perpignan. Réparties sur l'ensemble du territoire, elles devront engager "la phase de préparation" de leur projet de redynamisation au printemps 2018.

Réhabiliter des logements et développer une "nouvelle offre commerciale". Le plan du gouvernement a été élaboré en collaboration avec l'association "Villes de France", qui regroupe les villes moyennes, et les organismes publics partenaires. Il vise notamment à acquérir et réhabiliter des logements, améliorer leur performance énergétique, "développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d'implantation avec la périphérie", indique le ministère de la cohésion des territoires.

"Action cœurs de ville" entend également "accompagner les commerçants dans la transition numérique" et simplifier leurs démarches d'implantation en centre-ville. Les premières mesures visent "plus globalement à améliorer les conditions de vie des habitants et conforter le rôle de ces villes comme moteur de développement du territoire à une échelle régionale, en complément des métropoles".

Des villes désertes après 19 heures. Les villes moyennes, principalement de 30 à 50.000 habitants, concentrent 23% de la population et 26% de l'emploi, tout en étant confrontées à d'importantes difficultés sociales. Nombre d'entre elles comptent de nombreux locaux commerciaux vacants et voient leur centre se vider après 19 heures. Sur les cinq milliards d'euros mobilisés, un milliard proviendra "de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700.000 euros en prêts, 1,5 milliard d'euros d'Action Logement et 1,2 milliard d'euros de l'ANAH", l'Agence nationale de l'habitat.

