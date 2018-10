Retraites : les pensions complémentaires du privé augmenteront de 0,6% en novembre

Les pensions complémentaires des anciens salariés du secteur privé seront revalorisées de 0,6% au 1er novembre, soit un point de moins que l'inflation prévue pour 2018, ont annoncé jeudi les régimes de retraite Agirc-Arrco.

Syndicats et patronat étaient réunis mercredi. Syndicats et patronat avaient décidé en 2015 que les pensions versées par l'Agirc et l'Arrco seraient indexées sur "l'évolution des prix à la consommation hors tabac diminuée de un point", rappelle un communiqué. Réunis mercredi, ils ont pris acte de "la dernière prévision d'inflation publiée par l'Insee (...) estimée à 1,6% pour l'année 2018".

Par conséquent, les retraites complémentaires du privé "seront revalorisées de 0,6% au 1er novembre".

Si la hausse des prix s'avère plus forte que prévu, "les partenaires sociaux(...) appliqueront une éventuelle revalorisation au vu de l'inflation réelle constatée en 2018", les chiffres définitifs devant être connus en début d'année prochaine.