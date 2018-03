Réforme de la justice : grève illimitée au barreau de Béziers

Les avocats du barreau de Béziers, dans l'Hérault, ont entamé lundi une grève illimitée des audiences afin de protester contre les projets de réforme de la justice. Ce mouvement a provoqué le report des affaires dans l'ensemble des juridictions de la deuxième ville de l'Hérault. "La semaine dernière, le gouvernement a présenté sa vision de la justice du 21e siècle dans un projet de loi édifiant où nous ne sommes plus égaux, où nous n'avons même plus le droit d'être défendus. Nous n'en voulons pas. C'est la raison pour laquelle je vous demande de renvoyer les audiences", a déclaré lundi après-midi le bâtonnier Eric Guilhabert.

"Justice morte" mercredi à Nîmes. "Nous accédons à votre demande de renvoi car vous êtes dans une démarche du justiciable et de la justice. Une démarche à laquelle j'adhère pleinement", lui a répondu Luc Barbier, le président du tribunal de Béziers. Le bâtonnier de Nîmes, Jean-Michel Divisia, a pour sa part appelé lundi dans un communiqué à participer mercredi à une journée "justice morte", sur l'initiative du Conseil national des barreaux (CNB). "Il est indispensable de maintenir la mobilisation pour que nos instances représentatives puissent avoir communication des projets d'ordonnances et réaliser ainsi une véritable concertation", écrit-il, annonçant à Nîmes un report de toutes les audiences de mercredi, à l'exception du pénal d'urgence (hospitalisations d'office, étrangers et permanences garde à vue).