"Reculez, les étudiants chargent !"

Le 5 mai 1968, la police évacue la Sorbonne occupée par les étudiants après la fermeture de Nanterre. C’est l’heure des premières manifestations violentes avec premières barricades à partir du vendredi 3 mai au soir dans le Quartier latin qui se soldent par 600 interpellations. Le lendemain, 6 mai 1968, la crise étudiante prend encore de l’ampleur avec l’évacuation et la fermeture de la Sorbonne d’un côté, l’arrestation et la comparution d’étudiants de l’autre. On est boulevard Saint-Germain et les "manifestants ne reculent pas" ! Sur Europe 1, le journaliste Fernand Choisel raconte.