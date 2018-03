Quiberon : quand deux restaurateurs se lancent dans l'aventure du vin

REPORTAGE

La Bretagne est réputée pour son chouchen ou pour son cidre. Le sera-t-elle bientôt pour son vin ? Deux restaurateurs de Quiberon (Morbihan) tentent un pari un peu fou : produire du vin sur la presqu'île. Avec l'aide d'une vigneronne de Champagne, ils ont commencé des travaux pour transformer la lande en vignoble. Ils comptent produire du blanc et du rouge d'ici quelques années.

La mer "amie et ennemie" du futur vignoble. Les pieds sur la lande tout juste défrichée, Catherine Bourdon a les yeux tournés vers la mer, et vers l'avenir. À Quiberon, peu à peu, un embryon de vignoble prend forme sur un terroir extraordinaire mais rude. "C'est le point culminant de la presqu'île et donc on a la mer autour de nous qui va être notre amie et notre ennemie", décrit la vigneronne au micro d'Europe 1. "Parce qu'on craint le vent et avec lui l'iode qui vient de la mer et qui va peut-être brûler les raisins et la vigne."

"Un jour, je suis sûre qu'il y aura une AOC en Bretagne". Il va donc falloir lutter contre les éléments, mais rien ne s'oppose au projet. Il y a des exemples de vignerons qui parviennent à produire des vins hors du commun partout en France. "Sur ma carte au restaurant, j'ai de plus en plus de vins de France, de vins sans appellation de gens qui se creusent la tête pour faire des choses mais qui ne rentrent pas forcément dans les normes", explique Catherine Bourdon. "Donc on se dit qu'ici, on est complètement hors normes mais qu'on va faire un vin de France et qu'un jour, je suis sûre qu'il y aura une AOC en Bretagne."

Première cuvée dans sept ans. Depuis le vignoble nantais tout proche, Jérôme Bretaudeau est venu arpenter les terres de Quiberon. Le vigneron en biodynamie sera là pour aider les restaurateurs à relever le défi. "On voit tout à fait le potentiel que ça peut avoir. C'est intéressant parce qu'on est sur des granits, on est sur une très belle exposition... Qualitativement, il y aura quelque chose à faire." Les premiers ceps seront plantés d'ici deux ans. Quant à la première récolte et la première cuvée, il faudra attendre encore cinq ans de plus.