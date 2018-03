Qu'est-ce qu'un "Repair Café" ?

CIRCUITS COURTS

Donnez une deuxième chances à vos objets cassés. Voilà le mot d'ordre de ceux qui se rendent dans les "Repair Café", un concept apparu il y a huit ans aux Pays-Bas, évoqué par Marie-Noëlle Himbert dans son livre Réparer nos objets ensemble. "Ce sont des lieux de rencontre entre des gens qui savent bricoler et des gens qui ne savent pas bricoler et qui ont des choses à faire réparer", explique-t-elle dans Circuits Courts sur Europe 1.

Des objets "qui deviennent extraordinaires". Ces "choses à faire réparer" peuvent être aussi bien des aspirateurs que des grille-pain, des ordinateurs ou des téléphones. "Il y a quelque chose de très banal dans ces objets, mais qui deviennent extraordinaires parce qu’ils ont été sauvés", confie Marie-Noëlle Himbert.

"Ce n'est pas payant." Et ces "Repair Café" sont aussi des lieux de "transmission de compétences" : "Il y a un certain nombre de gens qui sont venus d’abord faire réparer des objets et sont, au bout d’un certain temps, devenus réparateurs eux-mêmes. Il y a aussi un échange gratuit puisque ce n’est pas payant. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps."

"Des temps d'échange." Et d'après Marie-Noëlle Himbert, l'ambiance qui y règne est "plutôt sympa" : "Il y a en général beaucoup de monde, ça se bouscule, c’est un peu comme une foire mais il y a des temps d’échange, des gens qui viennent absolument de tous les milieux, de toutes les générations qui se rencontrent. Il n’y a plus tellement d’endroits aujourd’hui où on peut assister à ça."

150 "Repair Café" en France. Aujourd'hui, on dénombre plus de 1.000 "Repair Café" dans le monde, officiellement dépendants de la fondation "Repair Café" et 150 en France. Un chiffre que l'on pourrait considérer comme étant sous-estimé puisque "beaucoup ne sont pas affiliés à la fondation".