Quelles sont les bonnes idées pour mieux travailler en open space ? On en parle à 13h15 dans Circuits Courts

De plus en plus de Français travaillent en open space. Or, 58% des salariés constatent que le travail en open space favorise les incivilités, "une perception identique, quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou l'âge des salariés". Alors comment réinventer la vie de bureau en open space ? L'équipe de Circuits Courts et ses invités nous donnent quelques clés mardi dès 13h15.