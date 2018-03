Que se passerait-il si on ne passait plus à l'heure d'été ?

Cette nuit, n’oubliez pas, nous perdons une heure de sommeil. Donc à 2h, il sera 3h du matin. Un système imaginé au départ pour faire des économies d'énergie. Mais la Commission européenne se penche sur le sujet depuis le mois dernier à la demande des eurodéputés. Elle pourrait décider de revenir en arrière et rester à la même heure toute l'année. Ce que refusent certaines associations.

"Il faudrait que les bureaux et les écoles ouvrent à 6h du matin". Concrètement, si on revenait en arrière, la nuit tomberait plus vite. En juillet, par exemple, aux alentours de 19h, et le soleil se lèverait plus tôt, à 4h40 du matin à Paris. Pire encore en Hongrie, à Budapest, où l'on entendrait le coq chanter dès… 3h40 ! Et cela nous obligerait à adapter les horaires des activités du quotidien, d'après Olivier Fabre, fondateur de l'association européenne pour l'heure d'été : "si on était à l’heure d’hiver en été, cela veut dire un soleil qui tape plus fort, plus chaud, plus tôt. Donc des bâtiments plus chauds le matin – je pense aux écoles pour accueillir les enfants -, à des travaux pénibles sur les routes ou dans le bâtiment qui devraient être faits encore plus tôt. En fait, il faudrait que les bureaux et les écoles ouvrent à 6h du matin pour être vraiment calés sur les horaires du soleil. L’activité humaine n’est absolument pas comparable à ce qu’elle pouvait être il y a 4 ou 5 siècles".

Autre argument de l'association : l’heure d’été, c’est plus de lumière, bien meilleure pour la santé, avec sécrétion de vitamine D, qualité du sommeil. Un argument ce qui ne convainc pas les chronobiologistes, pour qui une heure d'ensoleillement en moins l'été, n'aurait pas d'effet sur l'organisme. Tout an joutant qu’une heure de soleil en plus, c’est toujours bon pour le moral.