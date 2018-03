Quarante ans après, ils se souviennent du naufrage de l'Amoco Cadiz : "Notre pays était mort"

VIDEO

Un naufrage et une catastrophe écologique sans précédent. Il y a quarante ans, le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz s’échouait au large des côtes bretonnes, provoquant la plus grosse marée noire jamais survenue en Europe. Près de 1.300 pêcheurs seront restés bloqués pendant des semaines, de même que des centaines d'ostréiculteurs, sans compter les milliers d’oiseaux marins tués et l’impact sur la faune marine. Il aura fallu quatorze années de lutte pour que le pollueur soit enfin condamné à verser 35 millions d'euros aux communes bretonnes et 160 millions d'euros à l'Etat.

"La nature étouffée". "C’était atroce, j’étais en état de sidération. Il y avait des pécheurs sur la dune qui pleuraient. C’était un état de désespoir, comme si notre pays était mort", se souvient au micro d’Europe 1 Marie-Josée, une habitante de Portsall, à une trentaine de kilomètres de Brest. "C’était noir, lourd. On avait envie d’hurler. On était pétrifié en fait. La mer était recouverte d’une couche de pétrole d’au moins 20 centimètres. Le ramassage, avec des pelles et des sceaux, était titanesque. La nature était étouffée", rapporte-t-elle.

"On n’a pas pu l’arrêter". Le supertanker brisé en deux a vomi sur les côtes bretonnes quelque 220.000 tonnes de pétrole brut et 3.000 tonnes de fioul. Le nettoyage du littoral a pris au moins six mois à des milliers de nettoyeurs, accompagnés de centaines de bénévoles. "On se demandait comment on allait pouvoir s’en tirer, comment on allait pouvoir arrêter ça... Et on n’a pas pu l’arrêter : les ostréiculteurs ont perdu toutes leurs huîtres pendant deux ans", se rappelle Guillaume, un autre riverain qui a gardé un souvenir vif de ce qu'il décrit comme un cauchemar sans fin. "On se demandait si, un jour, on retrouverait la mer comme avant. Pour moi, c’était une vraie catastrophe".

>>> Retrouvez ci-dessous les images du naufrage, telles que diffusées par les JT au moment du drame :