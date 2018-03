Près de 60% des cadres travaillent pendant leurs jours de repos

Le malaise est palpable chez les "cols blancs". Près d'un cadre sur quatre travaille souvent pendant ses jours de repos, selon un sondage Viavoice réalisé pour la CGT. Ils sont près d'un tiers à travailler de temps en temps en dehors de leurs heures de travail. Interrogés sur le fait que le droit à la déconnexion soit un moyen efficace de préserver vie privée et santé, ils sont 57% à répondre par la positive. Les cadres ont également le sentiment, pour 62% d'entre eux, que depuis le début de l'année, leur charge de travail a augmenté. Et pour 51%, que leur temps de travail a augmenté. Une tendance qui se confirme depuis 2012. Quant aux horaires, près d’un sondé sur deux (46 %) déclare travailler plus de 45 heures par semaine. Sur un an, le nombre d'arrêts maladie chez les cadres a bondi de 5%, certains seraient ainsi victimes de burn-out.

En faveur d'un droit d'alerte. Le sondage relève également des écarts entre ce que leurs employeurs leur demandent et leur "éthique". Ils sont ainsi 43% à estimer que "leur éthique professionnelle entre en contradiction avec les choix et les pratiques réelles" de l'entreprise. Conséquence, ils sont 59% à se dire en faveur d'un droit d'alerte.