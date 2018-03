Pourquoi l'eau du robinet n'a pas bon goût

CIRCUITS COURTS

Potable ne rime pas forcément avec agréable. Il n'est pas rare de trouver que l'eau du robinet n'a pas bon goût. Et il y a un explication très simple et logique à cet état de fait. "La plupart du temps, c'est lié au chlore, qui fait partie du traitement de l'eau potable", explique Nicolas Crinquant, directeur du département "environnement" d'Espelia, dans l'émission Circuits Courts sur Europe 1.

Le chlore, "une obligation pour les producteurs d'eau". Concrètement, si l'eau courante qui arrive dans nos foyers ne réjouit pas le palais, c'est pour notre bien : "C'est une obligation pour les producteurs d'eau d'injecter du chlore de façon à garantir une qualité biochimique qui soit irréprochable. On doit limiter le développement bactérien."

Une solution pour améliorer le goût. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution très simple pour faire disparaître ce mauvais goût de l'eau du robinet : la laisser reposer quelques instants à l'air libre. "Vous tirez l'eau et vous la laissez un peu décanter. Il y a une évaporation du chlore qui se produit sous forme de chlore gazeux", révèle Nicolas Crinquant. Il suffit donc d'un peu de patience pour rendre l'eau du robinet plus agréable au goût.