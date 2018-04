Pollution de la vallée de l’Arve : 500 plaintes déposées

Les gendarmes ont enregistré quelque 500 plaintes après le lancement d’une opération "dépôt de plaintes contre la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve", en Haute-Savoie, lancée par un collectif, rapporte lundi le Dauphiné Libéré.

Une vallée polluée. Le collectif Coll’air pur avait lancé en févier cette opération massive de dépôt de plaintes contre X pour "mise en danger de la vie d’autrui". La vallée de l’Arve, qui mène au Mont-Blanc, subit régulièrement des pics de pollution. "C'est une grande vallée où il y a beaucoup d’habitants, beaucoup de cheminées, un trafic très intense et en plus c’est en zone froide", expliquait le docteur Pierre Souvet, cardiologue et président de l’Association Santé Environnement France, sur Europe 1 en septembre dernier.

Ouverture d'une enquête. Élus locaux et associations tirent régulièrement la sonnette d’alarme, inquiets pour la santé des habitants face à cette pollution chronique, au point que le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot avait fait le déplacement fin septembre. Le succès de l'opération est tel que le parquet de Bonneville s’est saisi du dossier et a ouvert une enquête, rapportait mi-mars France 3. Désormais, les 500 plaintes sont entre les mains du procureur de Bonneville, qui peut classer l’affaire, poursuivre les investigations ou renvoyer certains pollueurs devant le tribunal correctionnel.