Pasteurdon : "Les réformes fiscales influencent les dons", pointe Olivier Schwartz

INTERVIEW

Le Pasteurdon, cette campagne d'appel aux dons au profit de la recherche médicale, se termine dimanche soir. En 2017, les dons des particuliers - environ deux millions d'euros - avaient permis de financer une part de la recherche autour des maladies infectieuses, neurodégénératives et des cancers mais aussi l'arrivée de Titan Krios, l'un des plus puissants microscopes au monde.

Une campagne sur laquelle compte beaucoup Olivier Schwartz, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, invité dimanche, au micro de Bernard Poirette sur Europe 1. Car le budget de recherche de l'Institut Pasteur dépend pour grande partie de la générosité du public (27%), le reste des financements provenant de subventions de l'État et de la vente de brevets. "Pasteurdon est important pour nous", explique-t-il. "Nous sommes une fondation privée à but non lucrative et nous avons besoin d'argent".

"On sait que l'on va avoir une diminution de nos dons". Or les dernières reformes fiscales, notamment la hausse de la CSG et la suppression de l'ISF, remplacé cette année par l'impôt sur le fortune immobilière (IFI), lui fait craindre une baisse des dons cette année. "Ça influe énormément. C'est un point très important pour nous. La réforme fiscale, le prélèvement d'impôts à la source vont beaucoup influencer les dons. On sait que l'on va avoir une diminution importante de nos revenus dus à la générosité du public", estime le directeur scientifique de l'Institut Pasteur.

Trois fois moins de foyers concernés par l'avantage fiscal. D'après une étude publiée en avril par la fondation Apprentis d'Auteuil, seuls 44% des ménages ayant effectué un don en 2017 se disaient certains de le faire à nouveau cette année, contre 51% l'année précédente. Jusque-là, les personnes soumises à l'ISF avaient la possibilité de déduire de leur impôt jusqu'à 75% des dons effectués à certains organismes d'intérêt général, en particulier les fondations, dans la limite de 50.000 euros. Cet avantage fiscal a été reporté par le gouvernement sur l'IFI, mais celui-ci ne pesant que sur les actifs immobiliers, le nombre de foyers concernés devrait chuter de 350.000 à 150.000.