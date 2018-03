Paris : la Tour Eiffel fermée dimanche matin en raison de la neige

La tour Eiffel est restée fermée dimanche matin en raison de la neige et du froid, le monument parisien devant rouvrir en début d'après-midi, a indiqué sa société d'exploitation.

Une ouverture "retardée". "En raison de la neige et des températures négatives de la nuit, l'ouverture de la tour Eiffel est retardée", est-il indiqué sur son site Internet et son compte Twitter, photo des accès enneigés à l'appui. La tour Eiffel avait été fermée aux visiteurs en février à plusieurs reprises, en raison du verglas qui avait rendu plateformes et escaliers impraticables. Le monument a reçu en 2017 plus de six millions de visiteurs.