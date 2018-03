Parcoursup : dernier jour pour finaliser les dossiers

Alors que les quelque 900.000 inscrits sur Parcoursup ont achevé mardi de lister leurs vœux pour la rentrée prochaine, reste une ultime étape : la rédaction d'une lettre de motivation pour chacune des formations choisies.

23h59, dernier délai. En effet, les élèves de Terminale, étudiants en réorientation, personnes non scolarisées, et autres candidats inscrits à l'étranger, ont jusqu'à samedi soir, 23h59, pour finaliser leur dossier : ils doivent cette année rédiger quelques lignes de motivation pour chaque vœu, dans une fenêtre dédiée sur le site, joindre les documents éventuellement demandés par une formation, et ne surtout pas oublier de confirmer leurs vœux.

Des réponses dès le 22 mai. De leur côté, les professeurs et chefs d'établissement vont remplir une fiche baptisée "Avenir", en donnant leur avis sur les vœux inscrits par les élèves. Les réponses commenceront à tomber le 22 mai et le processus se fera au fil de l'eau, et non à dates fixes comme l'an dernier. Le ministère a pour objectif qu'au moins deux-tiers des réponses tombent avant les épreuves écrites du bac qui démarrent le 18 juin.

Ce sera alors l'heure de vérité pour cette nouvelle plateforme. Si le système s'engorge et que des dizaines de milliers de candidats se retrouvent sans proposition ou en attente, Parcoursup pourrait être au final aussi mal-aimée qu'APB.