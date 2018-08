Orages : reprise de la circulation ferroviaire en Normandie

La circulation a repris sur l'axe Cherbourg-Caen-Paris, mercredi, en début d'après-midi, après une pagaille mardi soir sur le réseau ferroviaire en Normandie en raison des orages bloquant 1.500 voyageurs dans trois gares, indique la SNCF. La vigilance orange en raison des orages dans l'Ouest a été levée mercredi matin, a indiqué Météo-France. Au total, 700 personnes ont été bloquées à Lisieux, 500 à Évreux et 300 à Caen, selon la SNCF.

Des passagers hébergés à l'hôtel. Des caténaires ont été endommagés par des chutes d'arbres provoquant des défauts d'alimentation. Les passagers qui avaient été bloqués sont arrivés à Paris vers 2h30 et ont été pris en charge par des taxis ou hébergés à l'hôtel.

Au total, une dizaine de trains ont été bloqués mardi soir dans les gares de Caen, Lisieux et Paris Saint-Lazare. Deux trains ont été bloqués sur les voies à Glos-Monfort et à Bernay, dans l'Eure, mardi, en début de soirée. L'ensemble des voyageurs a été pris en charge, et des taxis ont été mis à disposition, a précisé la SNCF.