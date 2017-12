Nouvel an : des transports gratuits dans les grandes villes

Toutes les fêtes ayant une fin, il faut prévoir un moyen de rentrer après la soirée du nouvel an. Pour éviter que les conducteurs prennent la route après avoir bu de l'alcool, la plupart des grandes villes de France ont prévu des alternatives avec des transports publics mis à contribution. Petit tour des France des métros, tram et autres bus qui rouleront la nuit du 31 décembre.

Paris

A Paris, à partir de 17h et toute la nuit pour les lignes de métro 1, 2, 4, 6, 9 et 14, les métros continueront de fonctionner gratuitement. Attention toutefois, les lignes ne desserviront pas toutes les stations (voir la carte ci-dessous pour les stations où les trains marquent l'arrêt). En plus du métro, les lignes des RER A et B circuleront toute la nuit dans les deux sens. Les autres lignes de RER fonctionneront mais uniquement dans le sens Paris-Banlieue à partir de 0h30. En sus, les bus Noctilien pourront transporter les fêtards, avec toutefois des trajets modifiés en raison des contraintes de circulation et des périmètres de sécurité. Toutes les informations sont disponibles sur ce lien.

Lyon

Le métro de la capitale des Gaules s'arrêtera à 0h20, comme un jour normal. Mais les Lyonnais pourront se rabattre sur les quatre lignes "Pleine Lune", avec des départs à heure fixe. La PL1 (des Terreaux à la Doua, à Villeurbanne), la PL2 (Hôtel de Ville, Saxe-Gambetta et Grange-Blanche) et la PL3 (Hôtel de ville, Valmy et le campus de Lyon Ouest) partiront ainsi à 1h, 2h, 3h et 4h du matin. La PL4 (entre Hôtel de ville et Saint-Priest Salengro) partira à 1h et 3h pile.

Marseille

La régie des transports marseillais n'a pas mis de dispositif étendu en place. les métros M1 et M2 s'arrêteront donc à 0h30, dernier départ à chaque terminus. Les bus de nuit pallieront cet arrêt précoce, avec quelques modifications puisque le terminus habituel de la rue des Fabres est modifié pour tous les départs. Côté Tram, le T1 fonctionnera normalement, tandis que le T2 circulera uniquement entre Réformés et Blancarde Foch à partir de 21h30. Le tronçon Arenc le Silo/Canebière Garibaldi n'est pas desservi.

Toulouse

A Toulouse, les lignes A et B fonctionneront en continu du 31 décembre au 1er janvier. Pour les tramways, le dernier départ de la ligne T1 est étendu à 1h30 à Aéroconstellation et 2h20 au Palais de Justice, mais la ligne T2 garde ses horaires normaux. En complément, les bus effectueront des départs supplémentaires après la fin de service habituelle : trois départs en plus pour les lignes L1, L2, L6, L7, L8, 12, 38, 44 et 88, deux pour les lignes 18, 78 et 79.

Bordeaux

Les trois lignes du tramway bordelais A, B, C circuleront toute la nuit, avec un passage toutes les 15 minutes. Les bus circuleront jusqu'à 1h du matin. Pour l'occasion, un pass à 2,40 euros donnera accès à toutes les lignes de tram et de bus de Bordeaux entre 19h et 7h.

Strasbourg

Dispositif spécial à Strasbourg : dix lignes de bus et les quatre tramways (A, B, C et D) fonctionneront de 19h30 le 31 décembre jusque 4h30 du matin le lendemain. Les 33 communes de l'agglomération strasbourgeoise habituellement reliées la nuit seront bien desservies. Des points d'échange seront mis en place pour faire fonctionner ce réseau spécial : la place de l'Homme de fer (départs toutes les demi-heures), le quai Kléber et le quai de Paris (départs toutes les heures). En plus, les lignes de nuit Hibus N1, N2 et N3 circuleront de 1h30 à 4h30, selon leur itinéraire habituel.