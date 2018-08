Notre Top 3 des endroits où voir les Nuits des étoiles

CLUB DE L’ÉTÉ - LE TOP 3

De vendredi à dimanche, il faudra lever les yeux vers le ciel ! Au milieu de l'été, l'association française d'astronomie organise les Nuits des étoiles, dont Europe 1 est partenaire partout en France. Près de 470 manifestations permettront de contempler la voûte céleste. Avec une star, qui ne sera pas une étoile cette année, mais une planète : Mars ! Pour Le Club de l'été, Loïc Ballet a sélectionné trois idées d'endroits privilégiés où profiter du spectacle.

Ermenonville, dans l'Oise

Au cœur du parc Jean-Jacques Rousseau, dans cette ville où le philosophe des Lumières a séjourné 44 jours, les amateurs d'astronomie ont rendez-vous dès 16 heures à la prairie Accadienne pour étudier les mouvements célestes. Rotation des astres, vitesse de la lumière : la démonstration sera l'occasion de comprendre que notre univers est en continuel mouvement.

À noter que samedi et dimanche, une conférence/spectacle baptisée "Mission Mars 2025", en partenariat avec le centre national d'étude spatiale, invite à se mettre dans la peau d’un primo-migrant pour la planète Mars.

La colline de Bastberg, en Alsace

En Alsace, le Club d’Astronomie du Pays de Hanau propose un autre "spot" à une quarantaine de minutes de Strasbourg : la colline de Bastberg, aussi appelé Petit-Bastberg. Un sommet situé non loin du Parc naturel régional des Vosges du Nord, sur la commune de Bouxwiller.

Ce club d’astronomes alsaciens a bien compris qu’on pouvait allier l’utile à l’agréable : il propose de se laisser conter la voûte céleste autour d'une bonne grillade ! Des animations prévues à compter de 20 heures vendredi et de 16 heures samedi, avec saucisses, buvettes et experts en observation du ciel et du soleil.

Le Pic du Midi, dans les Pyrénées

Direction la petite station de La Mongie, très connue pour son téléphérique, qui mène au sommet des Pyrénées : Le Pic du Midi. L'expérience proposée est unique : passer la nuit là-haut, à 2.877 m d'altitude, accompagné d'un guide. Au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, un lieu où les lumières artificielles sont proscrites, impossible de ne pas être bluffé par le silence et l'intensité du ciel.

Les plus courageux iront au bout de la nuit et les plus vertueux seront debout à l’heure où le soleil se lève, pour admirer le fameux rayon vert : un phénomène très rare du soleil qui prend la forme d'un point vert visible quelques secondes, au sommet de l'astre. Et si c'est complet ce week-end, pas d'inquiétude : l'expérience peut se vivre toute l'année.