Meurtre de Mireille Knoll : une marche blanche pour s'unir face à l'inacceptable

Le visage de Mireille Knoll, 85 ans, rescapée du Vel d'Hiv, est dans tous les esprits. Mercredi, une marche blanche va s'élancer à 18h30 de la place de la Nation à Paris pour rendre hommage à l'octogénaire, dont le corps lardé de coups de couteau a été découvert en partie carbonisé dans son appartement du 11e arrondissement vendredi dernier. Deux hommes ont été mis en examen mardi pour homicide volontaire à caractère antisémite.

"L'antisémitisme, c'est l'affaire de la France". Depuis le meurtre de la vieille dame, et la retenue du caractère antisémite par le parquet, l'émotion est vive en France, toutes communautés confondues. Dans une vidéo, le président du Crif, Francis Kalifat, qui a appelé à la marche blanche, a souhaité s'adresser "à l'ensemble des Français", "car l'antisémitisme, aujourd'hui, n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de la France."

Des politiques de (presque) tous les bords. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il participerait à ce rassemblement. "On voit monter un antisémitisme fort. Dans ma génération, on pensait que c'était quelque chose de terminé, qu'après la Shoah qui avait marqué un choc pour tout le monde, jamais plus il n'y aurait d'attaques systématiques", a commenté Gérard Collomb mercredi matin sur France Inter.

De très nombreux partis politiques ont également répondu présent, des Républicains de Laurent Wauquiez à La République en marche avec Jean-Christophe Castaner. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux se joindra également au cortège. Le Crif a en revanche opposé une fin de non-recevoir à la présidente du Front national, Marine Le Pen. Malgré un message jugé "discriminatoire", le parti d'extrême droite a appelé ses adhérents à battre le pavé. Après avoir ouvert la porte à la présence des Insoumis, le président du Crif a par ailleurs durci sa position dans un tweet, en déclarant finalement Jean-Luc Mélenchon et ses troupes persona non grata.

Entendu sur Europe 1 On fera tout pour que tout le monde puisse vivre en sécurité en France

Les députés mobilisés. Par ailleurs, les travaux parlementaires seront suspendus mercredi soir pour permettre aux députés de participer à la marche blanche. "Beaucoup de Français sont touchés par ce meurtre qui a frappé une femme de 85 ans qui, en plus, était rescapée de la rafle du Vel d'Hiv. Si plus de 70 ans après, on peut mourir en France sous les coups de meurtriers qui ont des motivations antisémites, c'est insupportable", a déclaré François de Rugy au micro d'Europe 1.

Le président de l'Assemblée nationale a "souhaité que les présidents de groupe de toutes les sensibilités puissent montrer leur esprit de solidarité, de soutien, aux juifs de France qui se sentent parfois menacés". "C'est notre devoir de dire, en tant que responsables politiques, que tout le monde est protégé en France, quelle que soit sa conviction religieuse. On fera tout pour que tout le monde puisse vivre en sécurité en France. C'est le sens de ce rassemblement symbolique", a-t-il défendu.

Le héros de l'hypercasher dans le cortège. Lassana Bathily, héros de l'attentat de l'hypercasher en janvier 2015, sera présent dans le cortège. "J'ai trouvé ça inacceptable. Aller tuer une dame chez elle, froidement, gratuitement, c'est quelque chose que l'on condamne tous. C'est bouleversant", a-t-il exprimé au micro d'Europe 1.

D'autres hommages en France. À l'issue de la marche blanche, le Consistoire israélite accueillera une cérémonie de recueillement en mémoire de Mireille Knoll à la synagogue des Tournelles, dans le quartier du Marais. Le Premier ministre Edouard Philippe recevra par ailleurs dans l'après-midi des membres de la famille de la victime "pour leur exprimer sa sympathie, mais surtout notre ferme détermination à ne rien laisser passer", a indiqué la garde des Sceaux Nicole Belloubet devant l'Assemblée. Des rassemblements de soutien à la famille de la victime sont également prévus dans plusieurs grandes villes (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg), à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).